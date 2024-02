So süß unterstützt Hailey Justin Bieber beim Eishockeyspiel

Sie sind füreinander da. Justin (29) und Hailey Bieber (27) hatten sich 2018 das Jawort gegeben. Seither genießen die beiden ihr Glück weitgehend im Privaten. Nur ab und an gewähren sie einen Einblick in ihren Alltag als Eheleute. Dass das Paar jedoch gemeinsam sowohl durch Höhen als auch Tiefen geht, hat es schon häufiger bewiesen. Nun zeigen sich der Sänger und seine Liebste auch wieder bei einem öffentlichen Event als eingespieltes Team. Hailey feuert Justin vom Publikum aus an!

Beim NHL All-Star Weekend in Toronto stand der 29-Jährige nach langer Zeit wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Bevor sich die Besten der Besten bei einem Eishockey-Match maßen, ging auch der gebürtige Kanadier selbst mal aufs Eis. Hailey beobachtete ihren Liebsten derweil von einer privaten Suite aus, wie sie auf Instagram zeigte. Auch als es kurze Zeit später zwischen den Profis zur Sache ging, stand sie dem "Peaches"-Interpreten weiterhin bei. Denn während er als Promi-Coach sein Team Blau anfeuerte, schien das Model dem offensichtlichen Spaß ihres Ehemanns freudig zu folgen.

Es ist kein Geheimnis, dass die beiden ein Herz und eine Seele sind. Im vergangenen September hatten sie bereits ihren fünften Hochzeitstag zelebriert. Der Sänger nutzte die Gelegenheit, seiner Hailey eine süße Liebeserklärung zu machen. "Du hast mein Herz gefesselt", hatte er unter anderem auf seinem Social-Media-Profil geschwärmt.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Getty Images Hailey Bieber, Model

Getty Images Justin und Hailey Bieber im April 2022

