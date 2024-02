Nach Prüfung: Leyla Lahouars Nacktszene sorgte für Empörung

Am Sonntagabend flimmerte das Finale des Dschungelcamps über die Bildschirme der Nation – Finalistin Leyla Lahouar (27) war in ihrer letzten Prüfung "Passion" mit zahlreichen Kleintieren und Abfällen bedeckt worden. Als Spinnen und Skorpione an der Reihe sein sollten, hatte sie allerdings die Reißleine gezogen und brach ab. Nach dem Abbruch entkleidete sich die Influencerin sichtlich mitgenommen unter Tränen, um ihren Körper von den restlichen Tieren zu befreien. Trotzdem hielten die Kameras weiter drauf – die Fans sind empört!

"Muss die Kamera da so drauf halten, wenn Leyla weint und sich auszieht? Wieso nicht mehr Respekt?", äußert ein X-User sein Unverständnis. Ein weiterer Zuschauer kritisiert die Szene ebenfalls: "Jemand heult, Kameramann zoomt auf die Brüste. Da hätte man jetzt echt nicht die Kamera draufhalten müssen."

Doch auch Leylas Abbruch lässt den ein oder anderen Zuschauer die Augen verdrehen. "Sie bricht die Babyprüfung ab? Die einfachste Prüfung, die es seit Jahrzehnten gab?", machte ein verärgerter Fan seinem Ärger Luft. "Sorry, aber die eine scheiß Minute hätte sie locker hinbekommen", äußerte ein weiterer Dschungel-Fan auf X seinen Unmut.

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar in der finalen Dschungelprüfung

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

