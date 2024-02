"Negativer Mensch": Leyla Lahouar will nichts von Kim wissen

Das Liebes-Dreieck rund um Mike Heiter (31), Leyla Lahouar (27) und Kim Virginia (28) sorgte im Dschungelcamp immer wieder für Zoff und Tränen: Nachdem sich der TV-Hottie aufgrund der permanenten Sticheleien seiner Ex-Gespielin Kim in die rettenden Arme der dunkelhaarigen Influencerin geflüchtet hatte, eskalierte die Situation zwischen den zwei Ladys: Doch gibt es nach der TV-Show möglicherweise eine Annäherung? Leyla spricht Klartext!

"Dieser Mensch ist mir einfach egal. Ich habe mit ihr keinen Vertrag, sie ist auch nicht meine Freundin und sie war auch nie meine Freundin", stellt die Frankfurterin auf der RTL-Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash klar. Leyla zeigt sich knallhart und schließt weiteren Kontakt zu Kim aus: "Ich will und möchte mich mit solchen Menschen gar nicht befassen. Ich bin immer für Positives, sie ist ein negativer Mensch und deswegen hat sie in meinem Leben auf jeden Fall nichts verloren."

Auch für Mike scheint es kein Zurück mehr mit Kim zu geben. "Ich wünsche ihr nur das Beste und sie soll von mir aus immer glücklicher werden als ich, Hauptsache, sie findet halt nicht in meinem Leben statt", äußert sich der Casanova im Gespräch mit Promiflash. Gesprächsbedarf sieht Mike ebenfalls nicht: "Ich würde nicht gerne mit ihr sprechen, weil es gibt irgendwie nicht mehr so viel von meiner Seite aus. Es ist alles klar."

Anzeige

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

Anzeige

Versteht ihr Leyla, dass sie keinen Kontakt zu Kim haben möchte? Ja! Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich finde das schade! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de