Was geht da zwischen "The Biggest Loser"-Lukas und Maja?

Die beiden scheinen sich mehr als nur zu mögen! Aktuell wollen wieder einige Teilnehmer bei The Biggest Loser - Leben leicht gemacht ihren Körper durch Ernährung und Sport verändern. Das große Wiegen am Ende jeder Woche entscheidet darüber, wer das Camp verlassen muss. Doch das scheint nicht das einzige Ziel der Teilnehmer zu sein: Maja und Lukas scheinen sich gefunden zu haben. Was geht da bei den beiden?

In der aktuellen Folge wird deutlich, dass sich Maja und Lukas mehr als gut verstehen: Sie teilen sogar schon das Bett miteinander. "Ich höre Lukas nicht. Er liegt fünf Zentimeter neben mir, aber ich höre ihn nicht", verteidigt Maja das vermeintliche Schnarchen von Lukas. In der Nacht klaute die 25-Jährige ihrem Schlafpartner dann sogar noch die Decke. "Ich bin heute Morgen aufgewacht – wieder ohne Decke", sagt Lukas mit einem kleinen Seitenhieb gegen Maja.

Bei all der Flirterei sollten die beiden ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren. Beim großen Wiegen kommt es nämlich auf den Gewichtsverlust an – und da hatte Lukas beim letzten Mal für Ernüchterung gesorgt. "Ich habe alles gegeben", zeigte er sich zunächst zuversichtlich, bevor er auf die Waage stieg. Mit einer Abnahme von 2,1 kg sorgte er jedoch für Desillusion.

Anzeige

Sat.1 Kandidaten bei "The Biggest Loser" 2024

Anzeige

SAT.1 Thorsten, Ramin Abtin und Lukas bei "The Biggest Loser" 2024

Anzeige

SAT.1/Julian Essink Ramin Abtin und Christine Theiss, Tainer bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de