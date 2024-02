Diese beiden "Die Bachelors"-Ladys bekommen keine Rose!

Sie sind raus! Bei Die Bachelors kämpfen die Frauen dieses Jahr um das Herz von gleich zwei Männer. Aktuell haben noch 17 Frauen die Möglichkeit, Dennis Gries oder Sebastian Klaus für sich zu gewinnen. Während Nadia Gueli und Larissa Katharina sich über ein romantisches Einzel-Date freuen durften, mussten die anderen Frauen bangen. Für zwei der Kandidatinnen reichte es dann letztendlich wirklich nicht: Diese Ladys haben keine Rose bekommen und müssen die Villa verlassen.

Dieses Mal traf es unter anderem Brenda Ayo. Sie bekam keine Rose von Dennis. "Brenda ist super so wie sie ist, aber das ist für mich eher freundschaftlicher Natur", erklärt er seine Entscheidung. Brenda sei trotzdem sehr stolz auf sich, dass sie sich Dennis öffnen konnte. Auch Lavinia muss das Format verlassen. Sebastian Klaus begründet seine Entscheidung damit, dass er nicht das Gefühl habe, die Anziehung zwischen Lavinia und ihm sei groß genug.

Neben dem Ziel, die große Liebe zu finden, steht dieses Jahr auch wieder mal viel Zickenkrieg im Fokus. Die Frauen scheinen es besonders auf ihre Mitstreiterin Leonie abgesehen zu haben. Kim Komnenić brachte diese bei einem Gruppen-Date sogar zum Weinen. In der Gruppe fuhr sie ihre Kontrahentin an, weil diese zu sehr an Sebastian klebe. "Du machst dich aber schon ganz schön an ihn heran, so mit Hemd abnehmen und so", stichelte Kim.

"Die Bachelors" läuft ab dem 17. Januar 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL und eine Woche vorher auf RTL+.

RTL / Pervin Inan-Serttas Brenda Ayo, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL / Frank W. Hempel Lavinia, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

