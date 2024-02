Kanye West erstmals in Tochter Norths TikTok-Clip zu sehen!

Ob er das so gut findet? Kanye West (46) hat eine klare Vorstellung davon, was die Erziehung seiner Kids betrifft. So äußerte sich der Rapper bereits in der Vergangenheit dazu, dass er es nicht gutheiße, dass sein ältester Sprössling North West (10) auf der Social-Media-Plattform TikTok sein Unwesen treibt. Daher könne ihn ein aktueller Clip seiner Tochter besonders ärgern: North veröffentlicht ein Video, in dem Kanye auftaucht!

Auf dem TikTok-Account, den sie gemeinsam mit ihrer Mama Kim Kardashian (43) betreibt, postet die Schülerin eine Sammlung von Erinnerungsfotos und auf einem ist ihr Papa im Hintergrund zu erkennen. Dabei handelt es sich um ein Bild, auf dem Kanye North auf dem Arm trägt und überglücklich lächelt. Das Foto ist in einen rosa-weiß gestreiften Rahmen mit der Aufschrift "Paris" gehüllt und es befindet sich auf Norths Schminktisch.

Ob der Musiker bei diesem Clip ein Auge zudrückt, da er nur im Hintergrund ihres Videos zu sehen ist, bleibt abzuwarten. Bereits in der Vergangenheit löschte Kim nämlich einen Beitrag der Zehnjährigen und gab gegenüber dem Time Magazine zu: "Ich habe im Internet gesehen, dass die Leute sagten, ’Kanye hatte recht’ und vielleicht hatte er in diesem Fall recht." Damals handelte es sich aber um einen scheinbar weniger harmlosen Clip.

TikTok / kimandnorth North Wests Schreibtisch

Instagram / krisjenner Kanye und North West

Instagram / richieakiva Kim Kardashian, Kanye West und North West, Gedenkshow von Virgil Abloh

