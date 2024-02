Lilafarbene Jacke: Prinzessin Anne erinnert an die Queen

Prinzessin Anne (73) zollt ihrer Mama Tribut! Die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) ist dem britischen Königshaus stets treu. Im vergangenen Jahr war sie sogar der Royal, welcher die meisten Termine wahrnahm. Dabei zeigt sie sich immer wieder total nahbar – statt zu einem funkelnden Diadem greift sie nämlich auch mal gerne zu einer einfachen Regenjacke. Nun macht Anne aber mit einem ganz besonderen Kleidungsstück auf sich aufmerksam.

Laut Daily Mail wurde die Prinzessin am Dienstag in Nottingham bei dem Wahrnehmen von einigen royalen Terminen abgelichtet – dafür hat sich Anne sogar richtig in Schale geschmissen! Insbesondere die lilafarbene Jacke ist ein wahrer Blickfang. Das Kleidungsstück könnte einigen sogar bekannt vorkommen. Queen Elizabeth hatte die Jacke bereits 2010 beim Verlassen der Hebridean Princess nach einer Kreuzfahrt mit ihrer Familie getragen.

Auf Anne kommen derzeit eine ganze Menge royaler Termine zu – immerhin muss sie die Stellung halten, während König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (42) aus gesundheitlichen Gründen vermutlich noch eine Weile ausfallen werden. Bereits bei dieser Veranstaltung interessierte es die Royal-Fans sehr, wie es dem Monarchen geht – Anne ignorierte laut Angaben des Mediums die Fragen allerdings gekonnt.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im Juni 2021 in Schottland

Getty Images Queen Elizabeth, 2010

Getty Images Prinzessin Anne im Dezember 2023

