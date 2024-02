Nach erstem Termin: Prinz William widmet sich wieder Kate

Er konzentriert sich weiterhin auf seine Ehefrau. Während sich Prinzessin Kate (42) von ihrer OP am Bauch erholt, tritt auch ihr Mann Prinz William (41) kürzer und sagte bis vor Kurzem alle Termine ab. Doch nachdem die Krebserkrankung seines Vaters König Charles (75) öffentlich gemacht wurde, nahm der Thronfolger am Mittwoch an einer Gala teil. Dabei soll es vorerst bleiben – denn Kates Wohlergehen steht für William an erster Stelle.

Daily Mail berichtet, dass sich der 41-Jährige diese Woche wieder seiner Frau und seinen Kindern zuwenden und keine weiteren Termine planen wird. "Er wird am Mittwoch zu seinen Pflichten zurückkehren, aber man sollte nicht erwarten, ihn danach wiederzusehen", schilderte ein Insider. Schaut man auf Williams Kalender, ist zu sehen, dass vom 6. Februar bis zum 1. April keine royalen Verpflichtungen vermerkt sind.

Für ihn wird allem Anschein nach seine Tante Prinzessin Anne einspringen. Die 73-Jährige stärkt ihrem Bruder Charles den Rücken und sprang bei einem Event für ihn ein. Via Instagram wurden Bilder veröffentlicht, die Anne bei einer Zeremonie auf Schloss Windsor zeigen. In der Regel wird die Auszeichnung nur von dem Regenten verliehen.

Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

Prinzessin Anne im Dezember 2023

