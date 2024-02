Kann Bachelor Sebastian verstehen, dass Leonie geweint hat?

Leonie spaltet die Die Bachelors-Fans! Schon seit der ersten Folge versteht sie sich sehr gut mit dem Rosenkavalier Sebastian Klaus und durfte sich schon über ein Einzeldate freuen. Doch beim Gruppendate mit den anderen Mädels kam es in der aktuellen Folge zum Eklat: Leonie fühlte sich von den anderen Kandidatinnen angegriffen und brach in Tränen aus. Sebastian konnte den emotionalen Ausbruch nicht wirklich nachvollziehen. Doch das hat sich nun geändert!

Promiflash hakt bei dem 35-Jährigen nach, ob er Leonis Verhalten nun besser nachvollziehen könne, nachdem er die ganze Szene im TV gesehen hat. Und tatsächlich hat er nun einen besseren Einblick in die Gefühlswelt der Brautstylistin! "Ich kann jetzt definitiv besser verstehen, dass der Druck offenbar so groß war, dass das irgendwann einfach rausmusste", betont Sebastian.

In der Show konnte der Hamburger die Situation nicht richtig einschätzen. "Nur weil jemand den Namen gehört hat, jemand etwas offen anspricht, dann in Tränen auszubrechen, ist für mich dann erst mal so eine Reaktion, wo ich denke: okay, merkwürdig", äußerte er sich in der Folge kritisch über Leonies Verhalten.

RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

RTL Sebastian Klaus, Bachelor

RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

