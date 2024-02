Prinz Harrys Besuch hat die Briten richtig Kohle gekostet

Ob das britische Volk davon so begeistert ist? Prinz Harry (39) stieg sofort in den Flieger, als die Krebserkrankung seines Vaters König Charles (75) bekannt wurde. In London angekommen, soll der Monarch seinen Sohn sogar persönlich in Empfang genommen haben. Doch der Besuch währte nur kurz: Nach 24 Stunden ging es zurück in die USA. Luxus gönnte Harry sich dennoch – und das kostet die Briten einiges.

Laut des Flugblogs "liveandletsfly" wählte Harry zwar keinen Privatjet, sondern einen Linienflug, wurde dafür aber an einem VIP-Terminal in Empfang genommen. Dieser erfordert eine Mitgliedschaft, die rund 4.600 Euro jährlich kostet. Eine einmalige Nutzung liegt bei circa 1.000 Euro. Es ist unklar, ob Harry Mitglied ist oder nicht. Hinzu wird der Erste-Klasse-Sitzplatz kommen, der bei British Airways für den Hinflug etwa 10.000 Euro und für den Rückflug 10.300 Euro kostet. Obendrauf ist das Luxushotel, in dem Harry laut Daily Mail eingecheckt haben soll, das bis zu 10.500 Euro kosten kann. Mitsamt dem Sicherheitspersonal ergibt sich eine Summe von rund 35.000 Euro, die letztlich aus der Tasche des britischen Steuerzahlers kommt.

Inwieweit sich Harrys Kurzbesuch lohnte, ist nicht eindeutig. Charles soll jedenfalls nicht ganz zufrieden sein. "Kurz gesagt, der König war unglücklich über die vollendeten Tatsachen, die ihm sein emotionaler, aber wohlmeinender Sohn servierte", war sich der Journalist Robert Jobson sicher. Auch wenn der 75-Jährige sich gefreut habe, sei die Entscheidung überstürzt gewesen.

