Wohnt Miley Cyrus etwa längst mit ihrem Freund zusammen?

Da sind die beiden wohl schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen! Seit 2021 ist Miley Cyrus (31) wieder glücklich vergeben. Nach ihrer Scheidung von Ex Liam Hemsworth (34) hat sie in Maxx Morando (25) jetzt die ganz große Liebe gefunden. Besonders viel geben die beiden über ihre Partnerschaft aber nicht preis. Doch nun sickern ein paar Details durch: Miley und Maxx sollen schon zusammengezogen sein!

Das berichtet zumindest ein Insider gegenüber People. Demnach lebt das Pärchen schon seit geraumer Zeit zusammen. "Sie ist sehr glücklich mit ihm", plaudert die Quelle aus und fügt hinzu: "Miley hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Sie wirkt ruhiger und harmonischer. Jeder liebt Maxx, er ist ein großartiger Typ." Die 31-Jährige sei sehr glücklich mit ihm – und vor allem, dass der Drummer eher zurückgezogen lebt, tue der Sängerin gut.

Dass es dem Paar ernst miteinander ist, verriet auch Anfang des Jahres ein Informant gegenüber Us Weekly: "Miley könnte sich ein gesundes, positives und erfülltes Leben mit Maxx vorstellen." Sogar eine Hochzeit würde die "Flowers"-Interpretin mit dem 25-Jährigen nicht ausschließen. Glaubt ihr, Miley tritt noch einmal vor den Traualtar? Stimmt in der Umfrage ab.

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Anzeige

ActionPress Maxx Morando und Miley Cyrus im März 2023

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de