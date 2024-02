Nach Mafia-Drama: Prinzessin Amalia ist zurück in Amsterdam!

Prinzessin Catharina-Amalia (20) versucht es noch mal! Im September hatte die Tochter des niederländischen Königs Willem-Alexander (56) voller Freude ihr Studium in Amsterdam aufgenommen. Dafür war sie aus dem Palast ihrer Eltern in eine WG gezogen. Doch dort konnte sie nicht lange leben: Eine kriminelle Vereinigung plante die Entführung der Prinzessin. Aus Sicherheitsgründen musste sie deshalb wieder zurück nach Den Haag. Doch nun wagt Amalia einen zweiten Anlauf in Amsterdam!

Wie die niederländische Zeitung Het Parool berichtet, ist sie erneut nach Amsterdam gezogen. Der Auszug wurde zwar "im Interesse der Privatsphäre der Prinzessin" von offizieller Seite nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. Ein Nachbar der 20-Jährigen meint zumindest: "Ich freue mich sehr für sie, dass sie wieder hier leben kann." Diesmal ist Amalias neuer Lebensmittelpunkt auch noch besser gesichert: Zahlreiche Kameras sollen das Haus überwachen, außerdem sind Leibwächter zu ihrem Schutz abgestellt.

Für Amalia kann der Umzug ein richtiger Neuanfang sein – immerhin soll sie seit rund einem Monat wieder Single sein! Ein Insider erklärte Bild, dass die Beziehung zu einem deutschen Millionärssohn gescheitert ist. "Ihre Zukunft war bereits festgelegt – das war zu viel für ihn", behauptete der Informant.

Getty Images Prinzessin Amalia im Mai 2021

Getty Images Königin Máxima, Prinzessin Catharina-Amalia und König Willem-Alexander, Januar 2023

MEGA Prinzessin Amalia im Oktober 2023

