Neues Foto: So groß ist Khloé Kardashians Sohn Tatum schon!

Sie ist eine richtig stolze Mama! Im Juni 2022 wurde Khloé Kardashian (39) zum zweiten Mal Mutter. Mit der Hilfe einer Leihmutter durfte die ehemalige Keeping up with the Kardashians-Darstellerin ihren Sohn Tatum auf der Welt begrüßen. Mittlerweile ist der Kardashian-Sprössling ganz schön groß geworden. Wie sehr Tatum gewachsen ist, zeigt Khloé jetzt mit einer Reihe neuer Fotos im Netz.

Auf Instagram teilt die Unternehmerin einige Aufnahmen, auf denen sie mit ihrem Sohn auf einem Bett sitzt. Lächelnd hält Khloé den Einjährigen fest im Arm, während er auf ihrem Bein steht. Vergleicht man die Fotos mit älteren Aufnahmen, fällt sofort auf: Tatum hat einen mächtigen Schuss in die Höhe gemacht. "Ich und mein Baby", kommentiert die The Kardashians-Protagonistin den Beitrag.

Die Fans sind von den Fotos entzückt. "Was für ein wunderschöner kleiner Junge" oder "Wow, er ist so groß geworden! Mir kommt es so vor, als wäre die Verkündung seiner Geburt erst gestern gewesen", sind nur zwei von vielen begeisterten Kommentaren unter Khloés Post.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum, Januar 2024

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian bei der "2017 NBC Universal Upfront"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de