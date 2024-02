Während Sorge um Charles: Kommt Prinz Harry zum Super Bowl?

Prinz Harry (39) ist schon wieder zurück in den USA. Nach der Krebsdiagnose seines Vaters König Charles (75) war der entrückte Royal direkt nach Großbritannien geflogen, um sich mit dem Monarchen zu treffen – doch nach nur einer Nacht war er schon wieder in seine Wahlheimat zurückgekehrt. Dort macht er wie gewohnt weiter, denn er überreichte einem NFL-Spieler kürzlich einen Preis. Und Harry soll sogar planen, den Super Bowl zu besuchen!

Am kommenden Sonntag findet das Sportevent in Las Vegas statt – und Harry soll überlegen, ins Stadion zu kommen! "Es ist allgemein bekannt, dass der Prinz American Football liebt, und die Bosse haben ihm nach seinem Auftritt bei der Preisverleihung eine Einladung ausgesprochen", erklärt ein Insider Mirror. 2022 hatte Harry den Super Bowl in Kalifornien bereits einmal besucht.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Krebsdiagnose verlor Harry kein Wort über seine erkrankten Vater. Stattdessen scherzte er über die Unterschiede zwischen Football und dem in England beliebten Rugby. "Spaß beiseite, was ihr Jungs auf und neben dem Spielfeld leistet, ist wirklich bemerkenswert. Ihr seid Vorbilder für Millionen von Menschen, so wie ihr euch verhaltet und wie ihr etwas zurückgebt", lobte er die NFL-Spieler.

