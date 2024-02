NFL-Star Jason Kelce denkt immer noch über Rücktritt nach

Diese Entscheidung könnte wohl noch ein wenig dauern! Jason Kelce (36) spielt seit 2011 für die Philadelphia Eagles. 2023 schaffte er es mit seinem Team sogar in die Endrunde – dem Super Bowl. Doch diese Saison sollte es für den Football-Profi und seine Kollegen einfach nicht sein. Der Sportler schied bereits in den Play-offs aus. Diese Niederlage brachte den großen Bruder von Travis Kelce (34) dazu, über seinen Rücktritt nachzudenken: Doch Jason hat sich noch lange nicht für oder gegen ein Football-Aus entschieden!

Der 36-Jährige spricht in einer aktuellen Folge des Podcasts "Green Light with Chris Long" über seinen möglichen Rücktritt und welche Gedanken ihn dabei plagen. "Es ist aufregend, über all die Möglichkeiten nachzudenken. Es ist aufregend, abnehmen zu können, sich gut zu fühlen und nicht jeden Tag körperlich um mein Leben zu kämpfen", erzählt der Center der Eagles und fügt hinzu: "Ich denke, es ist auch entmutigend. Es macht Angst und am Ende des Tages ist es das Unbekannte".

Was für den Sportler allerdings jetzt schon feststeht: Er möchte immer ein Teil seines Teams bleiben – egal wie. "Ich weiß, dass ich immer noch in die Organisation involviert und immer noch ein Teil davon sein möchte, unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt", verriet er erst kürzlich im Interview mit dem Philadelphia Inquirer.

Jason und Travis Kelce im Februar 2023

Jaosn Kelce im Januar 2023

Jason Kelce, NFL-Center

