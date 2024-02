Super Bowl 2011: Usher erinnert an seinen Beinahe-Unfall!

Er ist mit dem Schrecken davongekommen. Usher (45) hat sich schon vor Jahren einen Namen im Musikbusiness gemacht. Aufgrund seines weltweiten Erfolgs wird ihm in ein paar Tagen auch eine besondere Ehre zuteil. Der Sänger wird beim kommenden Super Bowl in der Halbzeitshow auftreten. Obwohl es nicht sein erstes Mal auf der Bühne des Sportevents des Jahres ist, würde er diese Erinnerung wohl lieber gerne vergessen: Bei Ushers Auftritt kam es fast zum Unfall.

Im Interview mit Apple spricht der 45-Jährige über seinen bevorstehenden Auftritt bei der Super-Bowl-Halbzeitshow. Dabei erinnert er sich auch an einen beinahe verhängnisvoll geendeten Unfall inmitten seines Auftritts mit den Black Eyed Peas im Jahr 2011. "Meine Hand verfing sich in dem Stahlseil, das mich rund 9 Meter in der Höhe gehalten hatte. [...]. Ich dachte: 'Oh mein Gott, ich darf wegen dieser Fehlfunktion nichts vermasseln'." Am Ende sei dann aber doch noch alles glimpflich für Usher ausgegangen.

Dass dem Musiker noch einmal solch ein Fehler unterläuft, ist zu bezweifeln – obwohl er künftig wieder häufiger auf der Bühne stehen wird. Auf Instagram verkündete er gerade erst die wohl schönsten News für seine Fans. "Bist du bereit für mich?", fragt er sie in einem Posting und macht damit offiziell, schon bald wieder auf Tour zu gehen.

Anzeige

Getty Images Usher, 2023

Anzeige

Getty Images Usher, Sänger

Anzeige

Getty Images Usher, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de