"Wendepunkt": Ziehen Tom Holland und Zendaya bald zusammen?

Wagen sie den nächsten Schritt? Tom Holland (27) und Zendaya (27) hatten sich am Set von Spiderman kennen und lieben gelernt. Ihre Beziehung hielten die Schauspieler jedoch zunächst geheim. Mittlerweile stehen die Hollywoodstars zwar zu ihren Gefühlen füreinander, ihr Privatleben halten sie dennoch so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Nun plaudert ein Insider über die Zukunftspläne von Tom und Zendaya!

Wie ein Freund der beiden laut OK! ausgeplaudert haben soll, habe das Power-Paar kürzlich beschlossen, zusammenzuziehen. "Sie arbeiten beide so hart, dass sie die Vorstellung lieben, zueinander nach Hause zu kommen. Das wäre ein echter Wendepunkt." Doch obwohl die Turteltauben ihre Beziehung anscheinend auf eine neue Ebene heben wollen, haben sie der Quelle zufolge bisher noch nicht vor, Nägel mit Köpfen zu machen. "Sie sind einfach glücklich, zusammen zu sein. Es gibt überhaupt keinen Druck, zu heiraten. Zusammenzuziehen schien einfach der natürliche nächste Schritt in ihrer Beziehung zu sein."

Zuletzt versetzte das Hollywood-Traumpaar seine Fans in große Sorge: Nachdem Zendaya ihrem Liebsten in den sozialen Medien entfolgt ist, wurde über ein Liebes-Aus spekuliert. Doch die Sorgen waren umsonst: Tom dementierte kurz darauf die Gerüchte. "Nein, nein, nein, absolut nicht", erklärte er gegenüber TMZ, als er auf die vermeintliche Trennung angesprochen wurde.

Getty Images Zendaya und Tom Holland, Schauspieler

