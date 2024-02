Top oder Flop? Channing Tatum stellt Selbstporträt ins Netz

Er hat ein verborgenes Talent! Channing Tatum (43) hatte im Jahr 2009 mit dem Film "G.I. Joe" seinen internationalen Durchbruch gefeiert. Seitdem stellt der Leinwand-Hottie in Filmen wie Magic Mike oder "The Lost City" regelmäßig seine Vielseitigkeit unter Beweis. Im Jahr 2022 wagte er sich zudem mit "Dog" zum ersten Mal auf den Regiestuhl. Nun zeigt Channing, dass in ihm noch ein weiteres Talent schlummert!

Auf Instagram teilt der Schauspieler jetzt ein von ihm gezeichnetes Bild: Ein schwarz-weißes Selbstporträt, auf dem er ausdruckslos schaut. Dabei hat er sich außerdem eine dicke rote Clownsnase verpasst. "Ich habe noch nie zuvor mein Gesicht gemalt. Es ist komisch und verwirrend. Aber es ist okay und ich denke, ich mag es", erklärt der Filmheld.

Bei seinen Fans scheint das Bild ebenfalls gut anzukommen: "Das ist wirklich gut", findet ein Nutzer. "Ich liebe es! Ändere nichts daran, gerade die Unvollkommenheiten machen es perfekt", rät ein weiterer Follower. Und auch seine Promi-Freunde finden das Gemälde total super. "Wie viel würde mich das kosten?", will beispielsweise Schauspiel-Kollegin Diane Keaton (78) wissen.

Instagram / channingtatum Channing Tatums Selbstporträt

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

