Antrag auf Klo wäre okay: Klaudia Giez will Adriano heiraten

Sie schmiedet große Zukunftspläne! Klaudia Giez (27) und Adriano Salvaggio hatten sich bei dem TV-Format Skate Fever kennengelernt und ineinander verliebt. Mittlerweile ist die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin schon seit über einem Jahr mit dem Ex-Love Island-Hottie zusammen und könnte wohl nicht glücklicher sein. Am liebsten würde Klaudia sogar schon den nächsten Beziehungsschritt wagen – und ihrem Adriano das Jawort geben!

Im Interview mit Promiflash beim Blogger-Event "Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit" verrät die 27-Jährige, dass sie bald mit ihrem Liebsten zusammen ziehe. Danach stehe ein großer Wunsch auf ihrer Liste: "Ich möchte auf jeden Fall, bevor ich 30 werde, heiraten." Das habe sie Adriano auch deutlich gemacht: "Mal gucken, wann der Heiratsantrag kommt, ich hoffe bald, aber ich will nichts erzwingen." Wie er ihr die Frage aller Fragen stellt, sei Klaudia komplett egal. "Er könnte mich auch frühmorgens, wenn ich auf der Toilette bin, fragen: 'Ey Klaudia, hast du Bock, mich zu heiraten?' Da würde ich sofort Ja sagen", betont sie.

Und wie sieht es mit Nachwuchs aus? "Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen gar keine Kinder. Vielleicht ändert sich das noch", erklärt die Influencerin gegenüber Promiflash. Ein neues Familienmitglied wünsche sie sich aktuell aber schon: "Ich will auf jeden Fall ein Huhn haben. [...] Das ist mein allergrößter Traum."

Getty Images Klaudia Giez im April 2023

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und Adriano Salvaggio

ActionPress Klaudia Giez im Februar 2024 in Berlin

