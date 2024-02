Offiziell? Sophie Turner und Peregrine verliebt beim Date

Sophie Turner (27) kann ihre Liebe nicht mehr verstecken. Nach der Trennung von Gatte Joe Jonas (34) widmete sich die Schauspielerin bald wieder ihrem Dating-Leben. Seit einigen Wochen soll sie mit dem Adligen Peregrine Pearson anbandeln. Erst Ende Januar zeigte sie sich erstmals gemeinsam mit ihm im Netz: Die beiden genossen einen Skiurlaub mit Freunden. Und nun präsentieren sich Sophie und Peregrine auch in der Öffentlichkeit ganz verliebt.

Am Samstag fand in London die Stanley Zhu's Year of Dragon Celebration statt. Sophie und Peregrine waren ebenfalls eingeladen. Die Bilder, die OK! vorliegen, zeigen, dass sie perfekt aufeinander abgestimmt erschienen – er im schwarzen Samtanzug und sie in einem glänzenden, zweiteiligen grauen Kleid. Knapp zwei Wochen nach ihrem Instagram-Outing traten der Game of Thrones-Star und der Aristokrat hier als Paar auf – und beide schienen glücklich, denn sie strahlten über das ganze Gesicht.

Noch bevor die beiden sich das erste Mal offiziell gemeinsam zeigten, hatten Paparazzi sie bei gemeinsamen Spaziergängen durch die britische Hauptstadt erwischt. Dabei hatte Peregrine seinen Arm fest um Sophie gelegt und sie hatte sich eng an ihn geschmiegt. Schon zu dem Zeitpunkt hatte es so ausgesehen, als werde es richtig ernst zwischen den Turteltauben.

Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Peregrine Pearson und Freunden

Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sophie Turner im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de