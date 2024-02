Salma Hayek widmet Jennifer Aniston süßen Geburtstagspost

Salma Hayek (57) und Jennifer Aniston (55) sind schon sehr lange gute Freundinnen. Erst kürzlich feierte Jennifer ihren 55. Geburtstag. Im Netz gratulierten ihr dazu viele ihrer engsten Freunde mit lieben Worten. Der Friends-Star selbst postet auch einen kleinen Rückblick mit schönen Momenten aus seinen vergangenen Jahren. Ihre Freundin Salma teilte aus diesem Anlass ebenfalls ein altes Foto der beiden.

Salma gratulierte ihrer Freundin Jennifer auf Instagram zum Geburtstag. Die Schauspielerin postete dazu ein glamouröses Erinnerungsfoto, welches die beiden noch deutlich jünger zeigt. "Happy Birthday, Jennifer! Schaut euch dieses Juwel eines Fotos an, das ich in meinem Archiv von einem Vanity Fair Cover gefunden habe, so viele wertvolle Erinnerungen. Genieße deinen Tag", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Die Mexikanerin scheint an Geburtstagen ihrer Freunde gerne in Erinnerungen zu schwelgen. Im vergangenen Sommer gratulierte sie ihrer guten Freundin Jennifer Lopez (54). Im Netz postete sie ein Bild, das sie gemeinsam mit Freunden vor einigen Jahren zeigt. "Happy Birthday, J.Lo! Letzte Nacht, aus heiterem Himmel, habe ich dieses Bild gefunden. Ich schätze, es bedeutete, dass ich es an deinem besonderen Tag teilen muss", schwärmte sie dazu.

Salma Hayek

Salma Hayek, Jenifer Aniston

Salma Hayek mit Jennifer Lopez, Ben Affleck und Susan Sarandon

