Gewagt! Megan Fox kam einfach ohne Hose zur Super-Bowl-Party

Huch, fehlt da etwas? Megan Fox (37) ist bekannt für ihre heißen und gewagten Looks. Immer wieder zeigt sich die Schauspielerin in hautenger Kleidung und gewährt tiefe Einblicke – so auch am Super-Bowl-Wochenende. Im XS Nightclub in Las Vegas feierten die Kansas City Chiefs ihren diesjährigen Super-Bowl-Sieg. Auch Megan war mit von der Partie – und trug nicht mal eine Hose.

Mit viel Haut und wenig Stoff besuchte die 37-Jährige die Afterparty im XS Nightclub. Auf Instagram präsentiert die Transformers-Darstellerin ihren mutigen Look in einer feurigen Bilderstrecke. Darauf trägt die Filmschönheit ein winziges, korsettartiges Oberteil und ein knappes Höschen. Das Outfit rundet sie mit Overknee-Stiefeln und einem schwarzen Mantel ab. Das pinke Haar hat die Schauspielerin zu einem Wet-Look frisiert. Den Post betitelt die Dreifachmama nur mit "eine Mutter" und beweist damit einmal mehr, dass sich Mutterschaft und Sexyness nicht ausschließen.

Neben kritischen Stimmen wie "Du hast dich selbst ruiniert" und "Warum ziehst du dich jetzt wie Machine Gun Kelly an?", war die Mehrheit von Megans Followern von ihrem sexy Look begeistert. Eine Userin schrieb: "Ja, wir Mütter können heiß aussehen und uns so anziehen." Ein anderer Fan kommentierte: "Sie ist so umwerfend. Das ist unglaublich!"

Getty Images Megan Fox, 2023

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, Juni 2022

