Patrick Mahomes feiert seinen Super-Bowl-Sieg im Disneyland!

Es war sein großer Abend! Am Sonntag hat Patrick Mahomes (28) mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, den Super Bowl gewonnen. Der Footballer hat damit bereits das dritte Mal die National Football League gewonnen. Einen Tag später feierte der Sportler seinen großen Triumph auf eine besondere Art und Weise zusammen mit seinen Liebsten. Patrick besucht gemeinsam mit seiner Familie das Disneyland!

Am Montag nahm der NFL-Star an der "Main Street USA"-Parade in Disneyland teil – eine Jahre alte Tradition für den Gewinner des Super Bowl. Begleitet wurde Patrick von seiner Ehefrau Brittany Mahomes und den zwei gemeinsamen Kindern. Auf einem Foto, das People vorliegt, posiert die Familie lächelnd in dem Freizeitpark. Für den Ausflug trugen Patricks Kinder süße Verkleidungen. Während Söhnchen Bronze Mickey-Mouse-Ohren trug, strahlte Tochter Sterling in ihrem Elsa-Kostüm.

Patricks Kinder waren auch am Super-Bowl-Abend im Stadion in Las Vegas anwesend. Sein Sohn Bronze verschlief das große Sportevent jedoch. In ihrer Instagram-Story teilte Brittany einige Aufnahmen des großen Ereignisses.

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und die gemeinsamen Kinder, 2023

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und ihre Kinder, 2023

Getty Images Brittany Mahomes, Patrick Mahomes und ihre Kinder beim Super Bowl 2024

