Usher zollt verstorbenem Freund während Halbzeitshow Tribut!

Das war sicherlich ein sehr berührender Moment für ihn! Am Sonntag performte Usher (45) in der legendären Super Bowl-Halbzeitshow in Las Vegas. Mit prominenter Unterstützung von Alicia Keys (43), Lil Jon oder Will.i.am (48) sowie mit Rollschuhlauf und einer Akrobatikeinlage heizte er dem Publikum ordentlich ein. In dem Spektakel ging ein emotionaler Moment beinahe unter. Während der Halbzeitshow zollte Usher einem verstorbenen Freund mit einer rührenden Geste Tribut!

Wer die Show aufmerksam verfolgte, dem wird aufgefallen sein: An dem Platz auf der Bühne, wo die Band stand, waren zwei Schlagzeug-Komplett-Sets platziert. Eines davon, das goldfarbene, blieb den Auftritt über jedoch leer. Wie Rolling Stone berichtet, wollte Usher damit seinen Freund und Mitarbeiter Aaron Spears (✝47) ehren. Aaron verstarb nur vier Monate vor der Halbzeitshow im Alter von 47 Jahren.

Nach dem Super Bowl soll Usher seine langjährige Partnerin, die Musikmanagerin Jenn Goicoechea, geheiratet haben. Wie TMZ berichtet, feierte das Paar seine Vermählung bei einer privaten After-Show-Party mit einigen Freunden.

Getty Images Usher beim Super Bowl 2024

Instagram / aspears Schlagzeuger Aaron Spears

Getty Images Jennifer Goicoechea und Usher im Februar 2020

