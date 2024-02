König Charles kehrt nach Behandlung zurück nach Sandringham

König Charles III. (75) ruht sich offenbar weiter aus. Das britische Staatsoberhaupt kämpft derzeit gegen Krebs und hat bereits mit einer Therapie begonnen. Zwischenzeitlich hatte er sich auf seinen Landsitz in Sandringham zurückgezogen. Am Dienstag kam er jedoch wieder nach London, um sich dort einer weiteren Behandlung zu unterziehen. Nach nur 24 Stunden fährt Charles jetzt aber schon wieder zurück.

Fotos, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen den Monarchen in einem Auto. Er soll sich auf dem Weg vom Clarence House, seinem Hauptwohnsitz, nach Sandringham befinden. Charles scheint in einer den Umständen entsprechend guten Verfassung zu sein und winkt freundlich Passanten zu. Es wird davon ausgegangen, dass ihm in diesem Monat noch weitere Behandlungen in London bevorstehen.

Offizielle Auftritte hat Charles wegen seiner gesundheitlichen Probleme aktuell nicht. Dennoch sieht er offenbar davon ab, seine Arbeit komplett niederzulegen. "Seine Majestät wird die Staatsgeschäfte und den offiziellen Papierkram wie gewohnt weiterführen", hieß es vor wenigen Wochen in einem Statement des Palasts.

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Sandringham

Getty Images König Charles, 2023

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla vorm Krankenhaus im London, Januar 2024

