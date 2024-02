So süß gratuliert Julia Roberts ihrem Mann zum Valentinstag!

Julia Roberts (56) und Danny Moder (55) hatten sich 2000 am Set des Filmes "The Mexican" kennengelernt. Zwei Jahre später traten die Schauspielerin und der Kameramann dann vor den Traualtar. Mittlerweile sind sie Eltern von drei Kindern – 2004 kamen ihre zweieiigen Zwillinge zur Welt und rund drei Jahre später folgte ein weiterer Sohn. Immer wieder macht die Leinwandschönheit deutlich, wie glücklich sie mit ihrem Ehemann ist. Nun gratuliert Julia ihrem Danny zuckersüß zum Valentinstag!

"Mein ewiger Valentinstagsschatz", kommentiert die "Pretty Woman"-Darstellerin einen süßen Instagram-Beitrag. Der niedliche Schnappschuss zeigt Julia und Danny bei einem Kuss. Die dreifache Mama ist auf dem Foto stark geschminkt, während ihr Liebster eine coole blaue Mütze trägt. Da Julia die Kommentarfunktion deaktivierte, hinterlässt nur Schauspielkollegin Rita Wilson eine Reaktion auf den Post. Die "Asteroid City"-Darstellerin reagierte mit drei roten Herz-Emojis auf Julias Fotos.

Doch die Ehe von Julia und Danny soll nicht immer perfekt gewesen sein – angeblich hatte es in der Beziehung auch mal gekriselt. Das scheint aber der Vergangenheit anzugehören. "Sie haben so viel durchgemacht, um eine solide Basis zu finden, aber sie sind sich näher als je zuvor", verriet vor wenigen Wochen ein Insider im Gespräch mit OK! Magazine.

Anzeige

Instagram / juliaroberts Danny Moder und Julia Roberts

Anzeige

Instagram / juliaroberts Julia Roberts und Danny Moder

Anzeige

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder im Dezember 2022

Anzeige

Wie findet ihr das Bild von Julia und Danny? Sehr süß! Gefällt mir nicht so gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de