Klare Ansage von Kim Kardashian an Kanye West wegen Bianca?

Das passt ihr wohl nicht! Aus der jahrelangen Ehe von Kim Kardashian (43) und Kanye West (46) gehen vier Promi-Sprösslinge hervor – die Kinder North (10), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (4). Mittlerweile ist Bianca Censori die neue Frau an der Seite des Rappers, doch die Turteltauben sorgen mit ihren intimen Einblicken immer wieder für Negativschlagzeilen – auch der Ex scheint das ein Dorn im Auge zu sein. Jetzt soll sich Kim an Kanye gewandt haben!

Die TV-Bekanntheit soll zu der neuen Partnerin ein freundschaftliches Verhältnis haben, doch von ihren knappen Outfits sei sie anscheinend überhaupt kein Fan. "Kim hat Kanye angewiesen, dass Bianca sich niemals in der Nähe ihrer Kinder so kleiden darf", berichtet ein Insider gegenüber Daily Mail. Sie sei überrascht, dass er sie so aus dem Haus gehen lasse.

Auch das private Umfeld der australischen Schönheit sei über ihren Auftritt besorgt, verrät eine andere Quelle. "Ihre Familie und Freunde sind beschämt, weil es immer schlimmer wird", heißt es. Auch rechtliche Konsequenzen befürchte die Familie der ehemaligen Yeezy-Mitarbeiterin – Nacktheit in dieser Form ist in Kalifornien nämlich verboten.

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Instagram / kanyewest Bianca Censori

