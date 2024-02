Nach Trennungsgerüchten: Tom Holland und Zendaya feiern!

Sie halten zusammen! Die Liebe zwischen Tom Holland (27) und Zendaya Coleman (27) war 2017 am Set eines Films entfacht – allerdings hatten die Fans der Schauspieler aufgrund einiger Indizien das Ende der Lovestory befürchtet. Anfang des Jahres dementierte der Spider-Man-Darsteller die Gerüchte jedoch und sorgte damit für Klarheit. Jetzt präsentieren sich Tom und Zendaya erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit!

Die ehemaligen Co-Stars erschienen zusammen bei der Premiere der Fortsetzung des beliebten Science-Fiction-Films Dune. Die anwesenden Fotografen freuten sich nicht nur über das futuristische Outfit der 27-Jährigen, sondern auch über den Auftritt ihrer berühmten Begleitperson. Tom und Zendaya präsentierten sich selbstbewusst auf dem roten Teppich und ließen den Abend bei der After-Show-Party gemeinsam ausklingen.

Erneut entkräftet das Duo damit die besagten Spekulationen – haben sie möglicherweise sogar schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung geplant? Wie OK! berichtet, hat ein Insider verraten, dass die beiden wohl zusammenziehen wollen. "Sie arbeiten beide so hart, dass sie die Vorstellung schön finden, zueinander nach Hause zu kommen. Das wäre ein echter Wendepunkt", heißt es.

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Twitter / TracyBorman Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

