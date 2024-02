Spricht Amira Pocher vom vermeintlichen Flirt mit Christian?

Was läuft wirklich zwischen den beiden? Seit 2019 waren Amira Pocher (31) und ihr Ehemann Olli (45) verheiratet – sie durften zwei gemeinsame Söhne auf der Welt begrüßen. Im vergangenen Jahr entschieden sich der Komiker und das Model, getrennte Wege zu gehen. Seitdem genießt die Zweifachmama ihr Singleleben und wurde bereits einige Male beim Dating mit dem Moderator Christian Düren (33) erwischt. Was wirklich zwischen ihnen läuft, ist bisher ungewiss. Doch äußert sich Amira hier zu ihrer Romanze mit Christian?

In einem Interview mit Bild wurde die Beauty nach ihrem Beziehungsstatus gefragt. "Ich bin absolut glücklich!", strahlte Amira daraufhin. Dennoch scheint das Datingleben für die Moderatorin aktuell alles andere als leicht zu sein: "Als Mama bist du ein bisschen im Zwiespalt. Damit dieser Mann mich vollständig kennenlernen und man auch gucken kann, ob er überhaupt damit klarkommt – dafür muss er eigentlich meinen Alltag kennen.“ Dementsprechend müsste er auch ihr Leben mit den Kindern miterleben. Doch den Flirt direkt den Kindern vorzustellen, scheint für Amira auch keine gute Lösung zu sein.

Was genau zwischen dem "Taff"-Moderator und der 31-Jährigen läuft, scheint so oder so vorerst ein Geheimnis zu bleiben. Dennoch schienen die beiden zuletzt viel Zeit miteinander verbracht zu haben – Christian soll Amira auf ihrer Reise nach Paris begleitet haben, wie das Boulevard-Blatt gewusst haben will.

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

