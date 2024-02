Klartext: Darum trat Justin Bieber nicht beim Super Bowl auf

Es war für viele eine riesige Enttäuschung! Millionen von Fans fieberten am vergangenen Sonntag der Super Bowl-Halbzeitshow von Usher (45) entgegen. Im Vorfeld war über einen Gastauftritt von Justin Bieber (29) spekuliert worden: Usher selbst hatte eine Performance mit dem "Baby"-Interpreten angeteasert. Zum Leidwesen vieler Fans fand das langersehnte Comeback des Kanadiers letztendlich jedoch nicht statt. Nun wird endlich enthüllt, warum Justin der Halbzeitshow fernblieb!

Gegenüber TMZ klärt der Rapper Lil Jon, der ebenfalls als Gastmusiker an der Halbzeitshow mitwirkte, auf. Laut ihm waren Usher und Justin im regen Austausch über eine gemeinsame Performance. Letzten Endes seien dem "What do you mean?"-Interpreten die vielen Proben, die Verantwortung, die Zeit und die Aufmerksamkeit jedoch zu viel gewesen, sodass er wieder absagte.

Statt auf der Bühne zu stehen, verfolgte der Sänger das Geschehen vom Publikum aus. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (27) und den Kardashian-Schwestern saß er in einer exklusiven Loge im Stadion. Die Plätze waren ein teurer Spaß – laut Page Six soll eine Loge dieser Art beim Super Bowl etwa eine Million Dollar kosten.

Getty Images Ludacris, Usher und Lil Jon beim Super Bowl 2024

Getty Images Justin Bieber und Usher, 2011

Getty Images Hailey Bieber und Justin Bieber beim Super Bowl 2024

