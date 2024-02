Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi genießen Eishockey-Date

Sie genießen ihre gemeinsame Zeit! Seit 2021 sind Millie Bobby Brown (19) und Jake Bongiovi (21) ein Paar. Im April 2023 verkündeten die beiden, dass sie miteinander verlobt sind. Ihre Verlobung scheinen die Schauspielerin und der Sohn von Jon Bon Jovi (61) in vollen Zügen auszukosten. Immer wieder zeigen sie sich verliebt in der Öffentlichkeit. Nun wurden Millie und Jake bei einem Eishockey-Spiel gesichtet!

Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, besuchten die beiden am Donnerstag das Spiel der New York Rangers gegen die Montreal Canadiens. Statt das Spiel aufmerksam zu verfolgen, schien Millie jedoch nur Augen für Jake zu haben. Lächelnd schmachtete die Stranger Things-Darstellerin ihren Liebsten an und flüsterte ihm immer wieder kichernd ins Ohr. Dabei schmiegte sie sich an die Schulter ihres Partners.

Millies und Jakes Hochzeitsplanungen sollen bereits auf Hochtouren laufen. Wie und wann die Traumhochzeit stattfinden soll, halten die Enola Holmes-Darstellerin und das Model jedoch unter Verschluss. In der TV-Show "Today with Hoda and Jenna" verriet Millie nur, dass sie nicht wolle, dass ihr Schwiegervater Jon auf der Hochzeit singt.

Instagram / peteburkill Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im Oktober 2022

Getty Images Millie Bobby Brown, Serien-Star

