So war die erste Begegnung von Jennifer Lopez und ihrem Ben!

Das waren die ersten Augenblicke! Im Jahr 2002 hatten Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) zusammen für den Film "Gigli" gedreht, sich daraufhin verliebt und verlobt – doch 2004 hatten sich die beiden getrennt. Wie es das Schicksal wollte, fanden die beiden 2021 wieder zusammen und versprachen sich die ewige Liebe. Seitdem gelten die zwei als echtes Traumpaar. Nun blickt Jennifer auf den Beginn ihrer Lovestory zurück!

In einem Interview mit Variety verrät die "Love Don't Cost a Thing"-Sängerin einige Details des ersten Aufeinandertreffens mit dem Schauspieler – es war bei einer Leseprobe. "Ich glaube, er war draußen und rauchte eine Zigarette, und ich sah ihn und wir unterhielten uns kurz, dann setzte ich mich hin und wir lasen das Ganze durch", beschreibt die 54-Jährige die damalige Situation. "Ich erinnere mich nicht an viel mehr", gesteht sie. "Aber ich erinnere mich, dass ich jeden Tag mit ihm am Set war und es liebte", schwärmt die Beauty.

Die Reunion mit ihrer früheren Liebschaft hat für die US-Amerikanerin eine ganz besondere Bedeutung. "Es schien ein so wichtiger Moment in meinem Leben zu sein, eine Art Wendepunkt, an dem ich als Person und als Künstlerin wirklich alle Dinge betrachten konnte, in denen ich gut war, und die Dinge, die ich fühlte und über mich wusste", erklärt sie gegenüber Good Morning America.

