Am Set: Dakota Johnson war genervt von jungen Gen-Z-Stars!

Zu alt? Dakota Johnson (34) ist aktuell im neuen Marvel-Film "Madame Web" im Kino zu sehen. Neben dem Fifty Shades of Grey-Star spielen Sydney Sweeney (26), Celeste O'Connor und Isabela Merced (22) die wichtigsten Rollen. Die drei Schauspielerinnen sind allerdings um einiges jünger als die Hauptdarstellerin und das war offenbar nicht immer leicht für sie: Dakota fühlte sich schikaniert von ihren Kolleginnen!

In einem Interview bei "Late Night with Seth Meyers" beschreibt sie ihre Erfahrung mit den jüngeren Frauen so: "Ich liebe sie...und sie nerven mich!" Allerdings läge das nur am Generationsunterschied zwischen ihr als Millennial und ihren Gen-Z-Filmpartnerinnen. In ihrem typischen trockenen Humor erzählt Dakota, sie habe sich die ganze Zeit superalt gefühlt, obwohl sie nur ein wenig älter sei. Tatsächlich liegen zwischen ihr und ihrer jüngsten Kollegin Isabela ganze zwölf Jahre.

Ganz unbegründet sind die Gefühle der "How To Be Single"-Schauspielerin laut einem E! News-Interview nicht: Die drei Nebendarstellerinnen haben einen gemeinsamen Gruppenchat, von dem Dakota ausgeschlossen sei. Allerdings hätten sie den größten Respekt vor dem erfahrenen Star. Isabela schwärmt: "Sie ist wirklich wie eine große Schwester."

