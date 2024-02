Neu verliebt? Anya Elsner flirtet heftig bei Dschungel-Party

Sie lässt nichts anbrennen! Anya Elsner (20) kam in der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps nicht weit in Sachen Liebe. Nachdem sie einen heißen Sextraum von David Odonkor (39) hatte, blieben ihre Gelüste jedoch ungestillt und die Schwärmerei verflog so rasch, wie sie gekommen ist. Nun scheint die Blondine bereits anderweitig bedient zu sein: Anya flirtet nach der Dschungel-Aftershow-Party mit einem unbekannten Mann am Strand!

Um wen es sich dabei handelt, enthüllt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin gegenüber Bild. Anya und ein Kellner aus dem Hotel der Camper näherten sich am Strand an! Zu Zärtlichkeiten kam es bisher aber noch nicht. "Ja, das stimmt. Wir waren am Strand. Aber da lief nichts", behauptet die 20-Jährige und erklärt: "Ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen und wir haben gemerkt, dass wir uns mögen."

Und das sei noch nicht alles: Anscheinend ging der Wettstreit zwischen den Kandidaten auch auf der Aftershow-Party weiter. So habe ebenfalls Kim Virginia Hartung (28) ein Auge auf den begehrten Kellner geworfen. "Er hat mir erzählt, dass Kim mit der Kamera im Rücken auf ihn zugegangen ist und sich einen Drink bestellt hat: 'Ich finde dich süß, findest du mich auch süß?'", erzählt Anya und merkt an, dass der Mann eher ein geringes Interesse an der 28-Jährigen zeigte.

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin

RTL Kim Virginia Hartung und Anya Elsner

