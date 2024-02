Das hat Jason Kelce beim Super Bowl über Taylor gelernt!

Das hätte er nicht erwartet. Der Super Bowl ist ein beliebtes Ausflugsziel für Promis. Dieses Jahr waren zum Beispiel Justin (29) und Hailey Bieber (27), Blake Lively (36) und Ice Spice (24) zu Gast gewesen. Doch für am meisten Aufsehen hatte Sängerin Taylor Swift (34) gesorgt. Sie hatte das Spiel gemeinsam mit der Kelce-Familie aus Travis' (34) Suite beobachtet. Jason Kelce (36) war dabei aufgefallen, dass sie selbst für andere Promis ein Star ist!

Im "New Heights"-Podcast ließen die Kelce-Brüder den Super Bowl Revue passieren. Jason erzählte darin über den Popstar: "Ich glaube, ich habe zum ersten Mal verstanden, womit sie jeden Tag zu tun hat. Da sind so viele Stars und alle wollen sie sehen." Unter anderem sei Basketballlegende Shaquille O'Neal (51) vorbeigekommen. Travis nutzte den Kommentar seines Bruders, um seiner Liebsten ein Kompliment zu machen. "Taylor blüht in solchen Situationen auf", schwärmte der Footballstar.

Ob Jason selbst noch einmal bei einem Super Bowl auf dem Feld stehen könnte ist aktuell unklar. Der 36-jährige Center hat sich bis jetzt nicht final entschieden, ob er noch eine Saison für die Eagles spielen möchte oder den Footballhelm an den Nagel hängt.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA Jason Kelce und Taylor Swift bei Travis' Spiel

Getty Images Jaosn Kelce im Januar 2023

