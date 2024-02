Dieses Outfit rockt Cruz Beckham bei Londoner Fashion Week!

Sein Look des Abends! Anlässlich der alljährlichen Londoner Fashion Week tummelten sich wieder modebegeisterte Touristen sowie zahlreiche Stars und Sternchen in der britischen Hauptstadt – darunter auch der Promi-Spross Cruz Beckham (19). Für den Sohn der Designerin Victoria (49) und des einstigen Profi-Fußballers David Beckham (48) sind solche Events längst kein unbekanntes Terrain mehr. In diesem Outfit ließ sich Cruz von den Fotografen ablichten!

Auf den Schnappschüssen, die Mail Online vorliegen, posiert der Beckham-Nachwuchs in einem Restaurant selbstbewusst für die Presse. Weit geöffnet sticht das leuchtend grüne Hemd unter dem schwarzen Nadelstreifenanzug hervor. Zu dem Look kombiniert der 19-Jährige eine glänzende Goldkette, Hosenträger und weiße Schuhe. Mit einem klaren Blick und den Händen in den Hosentaschen lässt er sich so schnell wohl nicht aus der Ruhe bringen.

Ob seine mutmaßliche neue Liebe wohl zu Hause auf ihn gewartet hat? Wie die von Daily Mail veröffentlichten Fotos zeigen, wurde Cruz vor Kurzem mit der Influencerin Issey Moloney im Londoner Stadtteil Soho erwischt. Bisher ist allerdings unklar, ob die beiden sich daten oder einfach nur gute Freunde sind.

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham, Sohn von David und Victoria Beckham

Anzeige

Instagram / x__issey__x Issey Moloney, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de