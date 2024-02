Hat Antonia Hemmer eine Taktik bei "Make Love, Fake Love"?

Es ist wieder so weit! Die zweite Staffel Make Love, Fake Love steht in den Startlöchern. Die Protagonistin ist in diesem Jahr keine Geringere als die ehemalige Bauer-sucht-Frau-Kandidatin Antonia Hemmer (23), die bereits in Formaten wie Das Sommerhaus der Stars oder Kampf der Realitystars zu sehen war. Sie hofft nun auf die wahre Liebe und muss in der Show herausfinden, welche Männer single und welche vergeben sind. Promiflash hat bei Antonia nachgefragt, ob sie eine bestimmte Strategie bei "Make Love, Fake Love" verfolgt.

"Ich habe mir natürlich im Vorfeld ein paar Tricks überlegt, wie ich den Männern auf den Zahn fühlen kann", erzählt die 23-Jährige im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ich habe mir bei Gesprächen immer ein paar Details genau gemerkt, das waren Kleinigkeiten." Um die Männer beim Lügen zu ertappen, habe die Influencerin nach einiger Zeit noch einmal dieselben Fragen gestellt: "Wie lange bist du Single? Wie heißt deine Ex? Wo wart ihr zuletzt im Urlaub? In welchem Jahr?" Sie betont, sie habe einfach geschaut, "wer sich da so in Widersprüche verstrickt."

Menschen auf den ersten Blick einzuschätzen, falle der gelernten Kosmetikerin jedoch nicht leicht: Sie habe sich immer wieder bewusst gemacht, dass nicht alle Männer in dem Format ehrliche Absichten verfolgen. "Aber auch von der Art, wie sie mit mir umgehen, merkt man schon viel. Stichwort Körpersprache", verrät Antonia.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Januar 2023

RTL / Benno Kraehahn Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Protagonistin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer

