Iris Klein schließt ein Liebescomeback mit Ex Mister T aus

Für diese Liebe gibt es wohl keine zweite Chance. Nach der dramatischen Trennung von ihrem Ehemann Peter (56) hatte Iris Klein (56) in dem mysteriösen Mister T vorerst ihr Glück gefunden. Öffentlich hatte sie von ihrem Partner geschwärmt und seine bedingungslose Unterstützung gelobt. Doch nach wenigen Monaten zerbrach die Beziehung dann überraschend. Ein Comeback mit Mister T zieht Iris nicht mehr in Betracht.

"Wir waren am Anfang beide sehr glücklich... aber wir haben unterschiedliche Ansichten vom gemeinsamen Leben und es hat einfach nicht gepasst", stellt Iris in einem Q&A auf Instagram klar. Man könne eine Beziehung eben nicht erzwingen: "Man kann ein falsches Puzzleteil nicht mit Gewalt reindrängen." Zudem scheinen die Mutter von Daniela Katzenberger (37) und ihr Ex unterschiedlich mit ihren Gefühlen umgegangen zu sein. "Ich war außerdem viel zu emotional für ihn", erklärt sie.

Iris plant also kein Liebescomeback mit Mister T – und auch ein Zurück zu ihrem Ehemann wird es nicht mehr geben. Nach der TV-Versöhnung bei Promi Big Brother herrscht nämlich Funkstille. "Wir haben uns das letzte Mal auf der After-Show-Party von Big Brother gesehen und geredet. Wir haben also keinen Kontakt", berichtet Iris.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

