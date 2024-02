J.Lo eifersüchtig? Jennifer Garner und Ben arbeiten zusammen

Was Jennifer Lopez (54) wohl dazu sagt? Ben Affleck (51) und Jennifer Garner (51) sind schon lange kein Paar mehr. Aber durch ihre gemeinsamen Kinder stehen sie sich noch nahe. Der Schauspieler ist mittlerweile glücklich mit J.Lo verheiratet. Die drei sollen eine gut eingespielte Patchworkfamilie sein. Für sein neues Filmprojekt könnte Ben jetzt wieder mit seiner Ex zusammenarbeiten – ob das für Ärger im Paradies sorgt?

Berichten von Hollywood Reporter zufolge soll Ben derzeit als Produzent an dem Politdrama "Animals" arbeiten. Die Hauptrolle wird von Matt Damon (53) gespielt. Für die Rolle von dessen Ehefrau ist angeblich Jennifer im Gespräch sein. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass das Ex-Paar zusammengearbeitet hat, aber J.Lo könnte sich dennoch daran stören. Denn in der Show "Today with Hoda & Jenna" erklärt sie, wie sie mit Frauen umgeht, die ihrem Mann zu nahe kommen: "Ich werde sie auf eine sehr elegante und damenhafte Weise wissen lassen, dass sie sich zurückziehen sollen."

Wie wichtig Ben für seine Frau ist, bewies diese erst vor wenigen Tagen auf der Premiere ihres Films "This Is Me... Now: A Love Story". Der Popstar soll mit Tränen in den Augen eine kleine Rede gehalten haben. Dabei betonte Jennifer laut Daily Mail wohl, wie viel ihr sein Glaube an sie bedeute. Er sei ihre größte Inspiration im Leben und in ihrer Karriere.

MEGA Ben Affleck mit Jennifer Lopez im Februar 2024

Getty Images Schauspielerin Jennifer Garner im November 2023

Thecelebrityfinder/MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im November 2023

