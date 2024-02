Tränenreich: J.Lo dankt Ben Affleck emotional bei Premiere

Bei der Premiere ihres neuen Films konnte Jennifer Lopez (54) ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie ihrem Ehemann Ben Affleck (51) eine emotionale Hommage zollte. Wie Daily Mail berichtet, dankte die Sängerin ihm für die Inspiration, die er ihr sowohl für ihr Leben als auch für ihre Karriere gegeben hat. Dabei betonte J.Lo, wie dankbar sie ihm für seinen Glauben an sie sei. Trotz der vernichtenden Kritiken, die ihr mit einem Budget von umgerechnet fast 19 Millionen Euro produzierter Film "This Is Me... Now: A Love Story" erhielt, nutzte die Musikerin die Gelegenheit, um ihre tiefe Dankbarkeit und Liebe öffentlich zu teilen.

In ihrer Dankesrede verwies Jennifer Lopez zudem auf ihr neues Album "This Is Me... Now", das in Zusammenhang mit dem Film steht. Dabei erinnerte sie auch an ihr Album aus dem Jahr 2002, "This Is Me... Then", das ebenfalls von ihrer Beziehung mit Ben inspiriert wurde. Trotz seiner anfänglichen Verlegenheit über ihre öffentliche Liebeserklärung betonte die 54-Jährige, wie bedeutend seine Unterstützung für sie sei und dankte ihm für die gemeinsame Familie und die tägliche Hilfe bei ihrem persönlichen Wachstum.

Neben dem Album und dem Film plant Jennifer Lopez auch die Veröffentlichung einer Dokumentation mit dem Titel "The Greatest Love Story Never Told", in der sie den langwierigen Entstehungsprozess beider Projekte beleuchtet. Zusätzlich kündigte sie eine Tournee durch die USA an, die im Juni beginnen wird. Mit diesen vielen Projekten zeigt J.Lo einmal mehr, was für eine Powerfrau sie ist.

Diese Kreativität und emotionalen Offenbarung von J.Lo findet nicht nur in ihren aktuellen Projekten statt, sondern spiegelt sich auch in ihrem musikalischen Comeback wider, das sie vor einem Monat feierte. Nach einer beispiellosen Karriere, die zu Hits wie "If You Had My Love" zurückreicht, hat die Musikerin die Bühne für eine neue Ära ihrer musikalischen Evolution bereitet. Die Veröffentlichung ihrer Single "Can't Get Enough" steht zum Beispiel für diese neue Phase – eine Zeit, die von einer sehr persönlichen Note geprägt ist.

Denn "Can't Get Enough" ist nicht nur ein intimes Liebesgeständnis, sondern ein Ausdruck ihrer tiefen Verbundenheit mit ihrem Ehemann, der nicht nur als Muse, sondern auch als zentrale Figur in ihrem künstlerischen sowie emotionalen Leben fungiert. Der Song, der von Jennifers Sexleben mit Ben handelt, zeigt eine außerordentliche Offenheit und macht deutlich, wie sehr ihre Beziehung sie als Künstlerin beeinflusst hat. "Nimm mich die ganze Nacht. Ich kann die Leidenschaft in deinen Augen spüren," singt sie unter anderem auf gewagte Weise in der Single. Die Beauty gesteht offen, dass Ben immer derjenige war, den sie brauchte, und unterstreicht damit die Bedeutung ihrer Vereinigung. Denn im Jahr 2021 fanden die beiden wieder zueinander. Wie Jennifer selbst damals in einem Interview mit Variety sagte, hat das Alter und ihre gemeinsame Erfahrung sie weiser gemacht.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Ben Affleck mit Jennifer Lopez, Februar 2024

Ben Affleck und Jennifer Lopez im November 2023

Ben Affleck und Jennifer Lopez

