"Ihre Wahrnehmung": Oliver Pocher dementiert Affäre mit Cora

Oliver Pocher (46) streitet alles ab! Im Dschungelcamp hatte Cora Schumacher (47) über ihre Affäre mit dem Komiker ausgepackt. Wieder zurück in Freiheit kam das böse Erwachen für die Rennfahrerin: Olli bezog vorerst keine Stellung zu den Gerüchten und machte sich sogar über die Blondine lustig. Mittlerweile sind einige Wochen vergangen: Olli spricht über die Affäre mit Cora und streitet alles ab!

"Zwischen mir und Cora gibt es nicht ein einziges Foto oder irgendeine Geschichte oder irgendetwas anderes. Es gibt einfach eine Person, die etwas erzählt, was in ihrer Wahrnehmung so stattgefunden haben soll – und das war's", erzählt der 46-Jährige in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". Nach Coras Aussagen sei einzig und allein ihr geglaubt worden. "Und das hat mich einfach genervt", stellt Olli klar.

Kurz zuvor hatte der Comedian sogar gesagt, dass ihm seine angebliche Affäre leid tut: "Ich wünsche ihr einfach für sich und ihr Leben nur das Beste. Es gibt da sicherlich das eine oder andere Thema, was sie zu bearbeiten hat." Cora sei und habe sich selbst verloren.

ActionPress Oliver Pocher in Köln 2023

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im Juni 2021

Getty Images Oliver Pocher im April 2019 in Köln

