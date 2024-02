Amiras Bruder schenkt Olli Pocher Kondome zum Geburtstag!

Damit hat Oliver Pocher (46) wohl nicht gerechnet! Nachdem sich der Komiker und seine Noch-Ehefrau Amira (31) im Sommer 2023 getrennt hatten, litt auch das Verhältnis des einstigen Paares. Olli zog öffentlich über die Moderatorin und ihre angebliche Affäre mit Biyon Kattilathu (39) oder zuletzt den Flirt mit Christian Düren (33) her. In den vergangenen Wochen standen die Zeichen allerdings auf Versöhnung. Dass sich die Patchwork-Familie wieder richtig gut versteht, zeigt auch das Geschenk von Amiras Bruder an den Comedian: Hima schenkte Olli Kondome!

Anlässlich seines Geburtstags flog der fünffache Papa zu seinen Kindern in die USA. Auch die gemeinsamen Kids mit Amira nahm er zu dem Trip mit. Zufälligerweise war auch deren Bruder Hima in den USA und stattete Olli einen Geburtstagsbesuch ab. Er kam natürlich nicht mit leeren Händen. "Der hat mir auch noch was geschenkt. Und zwar einen Proteindrink, Zigaretten und Kondome…und die Reihenfolge sollte ich mir selbst ausdenken", erzählt der 46-Jährige in seinem Podcast "Die Pochers – frisch recycelt". Ein ausgefallenes Präsent, das für große Kinderaugen gesorgt habe.

"Ich wollte sterben! Hima hätte uns auch vorwarnen können. Denn neben uns standen ganz große Kinderaugen um den Tisch, die nur darauf gewartet haben: 'Was bekommt Papa?' Danke, Hima", erinnert sich Sandy Meyer-Wölden (40). Über Himas Besuch hätten sich trotzdem alle gefreut: "Es war sehr schön, dass er vorbeigekommen ist und die Kinder haben sich natürlich gefreut, ihren Onkel zu sehen."

