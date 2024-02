"Let's Dance" kostet Stefano Zarrella sehr viel Überwindung!

Er traut sich. Bei Let's Dance begeben sich wieder vierzehn mutige Promis auf die wohl bekannteste Tanzfläche im deutschen TV. Auch Stefano Zarrella (33) wird dann nicht nur sein Rhythmusgefühl, sondern auch sein Durchhaltevermögen unter Beweis stellen müssen. Doch schon bevor das Abenteuer überhaupt startet, zeigt sich der Social-Media-Star voller Ehrfurcht. Stefano gibt offen zu, dass seine "Let's Dance"-Teilnahme eine große persönliche Überwindung ist.

"Das ist schon echt ein Riesenschritt aufs Parkett – wortwörtlich. Es ist auch keine Show, in der ich ein bisschen kochen und freestylen kann. Dementsprechend musst du hier schon abliefern", erklärt der Italiener gegenüber RTL. Deswegen habe er auch einen "Riesenrespekt" vor dem, was ihn in Kürze erwarten wird. Vor allem das harte Training scheint ihm etwas Sorge zu bereiten. "Viele wissen, wenn sie sich auf 'Let's Dance' einlassen, dass es hart wird [...] und da musst du durchziehen und eben sieben, acht Stunden am Tag trainieren", merkt Stefano an.

Einer scheint jedoch schon vor dem Beginn der Staffel ganz fest an den Erfolg des Influencers zu glauben: sein Bruder Giovanni (45). "Stefano wird das super machen, er ist sehr diszipliniert, sehr fleißig, ist ein Sympathieträger und er kann sich unglaublich gut bewegen, er wird also einen tollen Job machen", verriet der Sänger im Promiflash-Interview.

RTL / Arya Shirazi Stefano Zarrella, Social-Media-Star

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Food-Blogger

Getty Images Giovanni Zarrella, Musiker

