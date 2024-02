Travis Kelces Schwägerin Kylie boykottiert Chiefs-Trikot!

Vor rund zwei Wochen stand für Travis Kelce (34) ein ganz besonderer Tag an: Der NFL-Star wollte sich und seine Mannschaft, die Kansas City Chiefs, ein drittes Mal im Super Bowl siegen sehen! Neben seiner Freundin Taylor Swift (34) waren selbstverständlich auch seine Eltern, sein Bruder Jason (36) und seine Gattin Kylie zur Unterstützung im Stadion. Letztere trug allerdings kein Trikot von Travis' Mannschaft! Wollte Kylie ihren Schwager gar nicht unterstützen?

Statt eines Trikots der Chiefs trug die Blondine ein rotes Uni-Shirt. Im New Heights"-Podcast erklärt Jason: "Sie will es einfach nicht tun. Sie wird [...] keine anderen NFL-Teams [tragen]." Grund dafür sei ihre Liebe zu den Philadelphia Eagels, der Mannschaft ihres Mannes, der sie so treu bleiben wollte. Doch Travis sieht das Ganze gelassen: "Ich weiß es zu schätzen, dass du überhaupt Rot getragen hast. [...] Dass du gekommen bist, hat mir gereicht, also weiß ich es zu schätzen", vermittelt er der Frau seines Bruders.

Hauptsache Jason trägt die richtige Uniform – denn seine Unterstützung ist für den Tight End am wichtigsten, wie er während er einer Pressekonferenz vor dem Super Bowl betonte. "Seine Unterstützung zu haben, ist alles, was ich brauche. Ihn beim Spiel zu sehen, zu sehen, wie er sich freut, das ist alles", schwärmte Travis stolz.

Anzeige

Getty Images Jason Kelce, NFL-Star

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Anzeige

Getty Images Jason und Travis Kelce im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de