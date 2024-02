"Arm abschneiden": So sehr vermisst Mel. B ihre Tochter!

Sie leidet! Mel B. (48) hatte in der Vergangenheit einiges mitmachen müssen: Im Dezember 2017 war ihre Ehe mit Stephen Belafonte (48) nach zehn Ehejahren gescheitert – das Ex-Paar hat eine Tochter. Doch die Sängerin verlor den äußerst kostspieligen Sorgerechtsstreit und seither lebt Madison bei ihrem Vater in Amerika, während Mel mit ihren Kindern aus früheren Beziehungen in England wohnt. Doch die Trennung von ihrer Tochter fällt Mel nicht leicht!

"Es ist, als würde man mir einen Arm abschneiden. Sie ist mein Baby", gibt das ehemalige Spice Girl im Interview mit The Sun preis. Doch auch wenn sie den Rechtsstreit verlor, kann sie sich zumindest über regelmäßigen Besuch von Madison freuen: "Sie verbringt einen großen Teil ihrer Zeit hier." 2019 kehrte die Musikerin rund ein Jahr nach der Trennung von Stephen zurück in ihre Heimatstadt Leeds.

Zumindest in der Liebe läuft es wieder bergauf für Mel: Im Oktober 2022 hatte sie die Verlobung mit ihrem neuen Partner Rory McPhee publik gemacht. Im Gespräch mit The Sun verriet die 48-Jährige, dass sie ihren Verlobten in der St. Paul's Cathedral in London ehelichen wolle.

Anzeige

Getty Images Melanie Brown bei den "Who Cares Wins" Awards 2022

Anzeige

Instagram / officialmelb Mel B. und ihre Tochter Madison, 2019

Anzeige

Instagram / officialmelb Mel B. und Rory McPhee

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de