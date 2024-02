Traumlocation gefunden: Hier möchte Mel B. bald heiraten!

Die Trauung rückt immer näher! Seit einigen Jahren gehen Mel B. (48) und Rory McPhee bereits gemeinsam durchs Leben. Im Oktober 2022 hatte das ehemalige Spice Girl die Verlobung mit ihrem Liebsten bekannt gegeben. Seitdem plant das Paar eifrig seine Traumhochzeit. Nun scheinen sie ihrem großen Tag ein Stück näher gekommen zu sein. Mel B. verrät jetzt, dass sie ihre Traumlocation gefunden hat!

Im Interview mit The Sun erzählt die Britin, dass sie und Rory in der St. Paul's Cathedral in London heiraten wollen. Das einzige Problem: Die Kirche hat eine ziemlich lange Warteliste. "Sie führen nur eine kleine Anzahl von Hochzeiten pro Jahr durch, also stehen wir auf der Warteliste", erklärt Mel. Sie hoffe, dass die Hochzeit noch in diesem oder im nächsten Jahr stattfinden kann. Bis dahin heiße es abwarten.

In einem anderen Interview mit US Weekly hat Mel bereits verraten, dass ihre "Spice Girls"-Kolleginnen Victoria Beckham (49), Melanie C. (50), Geri Halliwell (51) und Emma Bunton (48) auch zur Hochzeit kommen werden. "Natürlich kommen sie. Die Mädels sind meine Freundinnen!", erzählte sie freudestrahlend.

