Fast nackt: Bianca Censori zeigt ihren neuen Look in Mailand

Ein neuer Tag, ein neuer Look! Die Yeezy-Architektin Bianca Censori ist seit Dezember 2022 mit dem Rapper Kanye West (46) verheiratet. Seitdem sind die beiden sehr oft in den Schlagzeilen – vor allem wegen Biancas Outfits. Anscheinend soll Kanye ihr vorschreiben, was sie anziehen soll, und präsentiert sie regelmäßig auf Social Media. Doch die freizügigen Outfits lösen bei den Fans nur fragwürdige Reaktionen aus. Nun zeigt Bianca sich bei einem Konzert wieder sehr gewagt.

Nach einem Video, das TMZ vorliegt, präsentierte sich die Ehefrau von Kanye wieder nahezu entblößt. Bianca unterstützte Kanye auf der Veranstaltung seines neuen Albums "Vultures". Diese fand am Donnerstagabend in Mailand statt. Ihr Outfit bestand aus einer schwarzen, transparenten Strumpfhose mit einem schwarzen Tank-Top, das ihre Nippel entblößte.⁣ Ihre Haare stylte sie zu einem strengen Bob mit einem Pony.

Im Gegensatz zu ihrer üblichen Kleidung überraschten die beiden vergangene Woche mit einem eher simpleren Look. Am Valentinstag spazierten sie im schwarzen Partnerlook in Winterjacken und langer Hose durch Florenz. Ob sich die beiden die Kritik der Fans zu Herzen genommen haben?

Anzeige

Getty Images Bianca Censori, 2024

Anzeige

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

Anzeige

Instagram / kanyewest Bianca Censori, Ehefrau von Kanye West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de