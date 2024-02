Tallulah Willis spricht offen über Kampf mit der Magersucht

Tallulah Willis (30) spricht aus dem Herzen. Die Tochter von Demi Moore (61) und Bruce Willis (68) sprach bereits offen über ihre Vergangenheit mit der Essstörung. Im Alter von 25 Jahren hatte sich die Schauspielerin sogar zeitweise in eine stationäre Einrichtung begeben müssen. Neben dem Stress rund um die Demenzerkrankung ihres Vaters hat sie wohl erneut einen kleinen Rückschritt gemacht. Tallulah spricht offen darüber, wie sie in der Genesung mit sich ringt...

Dass die Heilung kein linearer Prozess ist, beweist der Promi-Spross nun mit seinen ehrlichen Worten auf Instagram. "Ich durchlebe gerade eine Phase, in der ich ungesündere Zeiten romantisiere und wie es sich anfühlte, in diesem Körper durch den Tag zu gehen", erklärt Tallulah und fügt hinzu: "Ich wollte es einfach mal aussprechen, weil ich weiß (oder hoffe), dass ich damit nicht allein bin." Es sei total in Ordnung und normal, nicht immer alles im Griff zu haben.

Viele Fans bedanken sich in den Kommentaren für die Ehrlichkeit von Tallulah. "Du bist so weise und schön von innen heraus", schreibt das Model Helena Christensen (55). Und auch ihre Schwester Rumer (35) steht ihr bei: "Du bist magisch. Ich bin so glücklich, deine Schwester zu sein."

Anzeige

Getty Images Tallulah Willis, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Tallulah Willis, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Tallulah Willis im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de