Tausende Gute-Besserungs-Karten: König Charles freut sich

Es war eine absolute Schocknachricht! Anfang Februar war von dem britischen Palast bekannt gegeben worden, dass König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist. In dieser schweren Zeit erhält der Monarch nicht nur die Unterstützung seiner Familie, sondern auch die seines Volkes. In den letzten Wochen erhielt er Tausende von Genesungskarten. Für die vielen Genesungswünsche möchte sich Charles nun bedanken!

Auf Instagram veröffentlichte der Palast ein Video, in dem Charles einige der vielen Karten durchliest. "Vielen Dank an alle, die eine Karte geschrieben haben", steht unter dem Post. "Wie Seine Majestät sagte: 'Alle, die von Krebs betroffen sind, werden wissen, dass solche freundlichen Gedanken der größte Trost und Ermutigung sind'", heißt es weiter. Die Karten scheinen den König sehr zu berühren.

Charles will sich von seiner Erkrankung nicht unterkriegen lassen. Nach einer kurzen Auszeit kehrte er am Mittwoch in den Buckingham Palace zurück. Dort traf sich der 75-Jährige mit seinen Beratern und dem britischen Premierminister Rishi Sunak.

König Charles, 2024

König Charles

Rishi Sunak und König Charles im Februar 2024

