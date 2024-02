Todesfall in "Let's Dance"-Familie: Daniel Hartwich trauert

Die Let's Dance-Familie zeigt sich betroffen. Am Freitag flimmerte die erste Folge der 17. Staffel von der beliebten Tanzshow über die Bildschirme. In einer aufregenden Kennenlernshow versuchten sich Promis wie Sophia Thiel (28) oder Detlef D! Soost (53) an Tänzen wie den Charleston oder einen feurigen Tango. Am Ende der Sendung wurde es jedoch ernst. Moderator Daniel Hartwich (45) widmete einem verstorbenen Mitarbeiter von "Let's Dance" emotionale Worte!

"Die 'Let's Dance'-Familie hat vollkommen überraschend und wirklich viel zu früh eines ihrer wichtigsten Mitglieder verloren. Das ist schon ein paar Monate her, aber unsere Herzen sind immer noch gebrochen", zeigte sich der TV-Star betroffen. Bei dem verstorbenen Mitarbeiter handelt es sich um den Senior-Produktionsleiter Ümit Kulikoglu. Der 46-Jährige war bereits im Oktober des vergangenen Jahres verstorben. "Ümit, du fehlst uns wirklich von Herzen sehr", fährt Daniel fort. Während seiner Ansprache wurde im Hintergrund ein Schwarz-Weiß-Bild von Ümut eingeblendet.

Bereits im Oktober postet die Produktionsfirma Seapoint Productions einen Beitrag auf Instagram, in dem sie um Ümit trauern. Unter dem Post zeigten einige "Let's Dance"-Stars ihre Anteilnahme. "Ruhe in Frieden. Du wirst sehr vermisst werden", schrieb beispielsweise Motsi Mabuse (42).

Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Moderator

Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de